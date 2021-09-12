Beşiktaş stadının özel konukları

Beşiktaş taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, Çarşı Vicdan grubunun girişimiyle düzenlenen etkinlikte, Gün Gelişim Özel Eğitim Kurumları’nda öğrenim gören otizmli çocukları Vodafone Park’ta ağırladı.

Otizme dikkat çekmek adına yapılan etkinlikleri yürekten desteklediğini ifade eden Bilgihan Sürmen, “Çarşı Vicdan grubundaki arkadaşlarımızın girişimleriyle İzmit’ten gelen otizmli kardeşlerimiz ile velilerini Vodafone Park’ta misafir ettik. Onları bir nebze mutlu edebildiysek ne mutlu bize” diye konuştu.

Gün Gelişim Özel Eğitim Kurumları idarecisi Mustafa Ekinci ziyaretle ilgili olarak, “Özel çocuklarımıza yuvasını açarak güzel duygular yaşatan Beşiktaş yönetimine, bizimle ilgilenen Beşiktaş çalışanlarına ve Çarşı Vicdan grubuna, başta özel çocuklarımız ve velileri adına Gün Gelişim Eğitim Kurumları ailesi olarak şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Taraftar ve Süleyman Seba ile Akatlar Tesislerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Bilgihan Sürmen, sıcak bir ortamda gerçekleşen buluşmada hatıra fotoğrafı çektirdiği çocuklara tişört ve şapka hediye etti. Gün Gelişim Özel Eğitim Kurumları idarecisi Mustafa Ekinci, otizmli çocukların yaptığı Beşiktaş logolu tabloyu Sürmen’e takdim etti.



