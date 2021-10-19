Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde 3. maçında Portekiz ekibi Sporting ile Vodafone Park'ta karşılaşacak. İlk iki maçından puan çıkartamayan Beşiktaş Sporting karşısında ilk galibiyetini taraftarı önünde arayacak. Beşiktaş, C Grubu’ndaki iki maçında galibiyet sevinci yaşayamadı, puan alamadı. Grubundaki ilk maçında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund’a evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesini ise 2-0 mağlubiyetle tamamladı. Sporting Lizbon da Beşiktaş gibi iki maçta da yenilmekten kurtulamadı. Evinde Ajax’a 5-1 yenilen Portekiz ekibi, Borussia Dortmund deplasmanından ise 1-0 yenilgiyle ayrıldı.

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Beşiktaş-Sporting Lizbon maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Sporting Lizbon maçını Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-Sporting Lizbon ilk 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Pjanic, Alex, Larin, Batshuayi

Sporting Lizbon: Adan, Matheus Reis, Feddal, Coates, Palhinha, Nunes, Sarabia, Porro, Inacio, Pedro Gonçalves

Vodafone Park’ta 20 bin Kartal

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam Sporting’i konuk edecek Beşiktaş, taraftar desteğini 90 dakika boyunca arkasında hissedecek. Bu akşamki dev karşılaşmada tribünlerde 20 bin Siyah-Beyazlı’nın olması bekleniyor. Karşılaşmanın biletlerini tüketen futbolseverler, takımın Devler Ligi’ndeki geleceği için oldukça önem arz aden maçta takımlarının arkasında itici güç olacak.

Avrupa arenasında 231. randevu

Devler Ligi C Grubu’nda bugün Portekiz’in Sporting takımını konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 231. mücadelesine çıkacak. Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 230 maçta rakiplerine 88 kez üstünlük kurdu. 95 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 309 kez havalandıran Siyah-Beyazlılar, kalesinde ise 331 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi’nde hedef 14. zafer

Beşiktaş, Sporting karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 47. mücadelesini yapacak. Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele edecek Kara Kartal, yaptığı 46 karşılaşmada rakiplerine 13 kez üstünlük kurdu. 9 maçta berabere kalan Beşiktaş, 24 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Şampiyonlar Ligi’nde rakip filelere 44 gol bırakan Siyah-Beyazlı takım, kalesinde ise 87 gol gördü. Kartal, bugün kazanıp 14. zaferine ulaşmaya çalışacak.

Portekizliler'e karşı 3 kez yüzü güldü

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 16 kez karşılaşan Siyah- Beyazlı ekip, bunların sadece 3’ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı. Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan Kara Kartal, 6 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Portekiz temsilcilerine 20 gol atan Beşiktaş, kalesinde 25 gol gördü.

Evindeki maçlarda rakiplere 177 gol

Siyah-Beyazlılar, Avrupa kupalarında 115. iç saha maçını bugün yapacak. Avrupa kupalarında rakiplerini 114 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 59 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 26 kez berabere kalan takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 177 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 114 gol gördü.

Sergen Yalçın, ilk Avrupa galibiyetini istiyor

Beşiktaş'ı geçen sezon şampiyonluğa taşıyan Yalçın, efsanesi olduğu kulüpte henüz Avrupa galibiyeti sevinci yaşayamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 4 maçta bir beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Siyah-Beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK’a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi’nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz’in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul’daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa’dan elendi.

4 Avrupa kupasında 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü

Beşiktaş, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde bu sezon 2 Şampiyonlar Ligi maçını da mağlubiyetle tamamladı. C Grubu’ndaki ilk maçta Borussia Dortmund’a İstanbul’da 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, Ajax’a da 2-0 yenildi. Siyah-Beyazlı ekip, Yalçın’ın yönetimindeki 4 Avrupa kupasında 3 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Yeni Malatyaspor’un başında 2 galibiyeti var

Geçmiş sezonlarda Yeni Malatyaspor’u çalıştıran Yalçın, bu ekiple de 4 Avrupa kupası deneyimi yaşadı. Yeni Malatyaspor, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın’ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’ya 2-2 ve 1-0’lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan’a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.