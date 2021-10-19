Beşiktaş-Sporting Şampiyonlar Ligi maçı son dakika gelişmeleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde 3-2 kaybebilen Medipol Başakşehir maçının 11'inde 5 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam; Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu, Rıdvan Yılmaz'ın yerine Fabrice N'Sakala, Atiba Hutchinson'un yerine Miralem Pjanic, Oğuzhan Özyakup'un yerine Alex Teixeira, Güven Yalçın'ın yerine ise Cyle Larin'i 11'de görevlendirdi.

Kaleyi 1 maçlık aranın ardından Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Welinton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef'i sahaya süren Yalçın, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Teixeira ve Pjanic, solunda ise Larin'i görevlendirdi. Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi Batshuayi oldu.

TEIXEIRA’NIN BEŞİKTAŞ FORMASIYLA AVRUPA’DAKİ İLK MAÇI

Beşiktaş’ın sezon başında kadrosuna kattığı Alex Teixeira, siyah beyazlı formayla ilk kez Avrupa’da boy gösterdi. Siyah beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemedikten sonra Sivasspor ve Başakşehir maçlarında oyuna sonradan dahil olan Alex Teixeira, Sporting mücadelesinde 11’de görev yaptı. 7 maçlık aranın ardından 11’deki yerine dönen Brezilyalı yıldız, siyah beyazlı forma ile Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçına çıktı. Teixeira, grupta oynanan Borussia Dortmund ve Ajax maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı.

PJANIC 3 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş’ta Sporting maçına 11’de başlayan diğer bir isim ise Miralem Pjanic oldu. Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan ve Başakşehir maçının kadrosuna da dahil edilmeyen Pjanic, Sporting maçıyla birlikte formasın kavuştu. Yıldız oyuncu, Sporting mücadelesinde ilk 11’de görev aldı.

ROSIER ESKİ TAKIMINA KARŞI

Beşiktaş’ın Fransız sağ beki Valentin Rosier, eski takımı Sporting’e karşı görev yaptı. Siyah beyazlı ekibin geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı, bu sezon başında da 4,8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna dahil ettiği Valentin Rosier, eski takımına ilk kez rakip oldu. Rosier, 2018-19 sezonunda Portekiz ekibinde forma giymiş ve 14 maçta görev yapmıştı.

İKİ TAKIM YÖNETİCİLERİ DOSTLUK YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ

Karşılaşma öncesinde iki takım yöneticileri karşılaşma öncesinde dostluk yemeğinde bir araya geldi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2'nci başkan Adnan Dalgakıran, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Mesut Urgancılar, TFF, UEFA ve Kamu Kurumları ile İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Erdoğan ile Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürü Seçil Aygül, Beşiktaş Park'ta bulunan restoranda; UEFA Delegesi Olzhas Abrayev, Sporting CP Başkanı Frederico Varandas ile başkan yardımcıları Francisco Salgado Zenha ve Alexandre Ferreira'yı ağırladı. Başkan Çebi, UEFA Delegesi Olzhas Abrayev ile Sporting CP Başkanı Frederico Varandas'a günün anısına plaket ve Beşiktaş forması takdim etti.

UEFA GENÇLİK LİGİ’NDE KAZANAN SPORTİNG

Öte yandan iki takımın U19 takımları, UEFA Gençlik Ligi C Grubu’nda karşı karşıya geldi. Ümraniye Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Portekiz ekibi 3-1’lik skorla kazandı. Bu sonuçla Sporting gruptaki ilk galibiyetini alırken, Beşiktaş 3’üncü maçından da sahadan puansız ayrıldı.

DHA