Beşiktaş - Sporting Lizbon maçını Slavko Vincic yönetecek

Beşiktaş , Şampiyonlar Ligi'nde 3. grup maçında Portekiz ekibi Sporting'i konuk edecek. 19 Ekim Salı günü Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 19.45'te başlayacak. İki takım arasındaki mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek.

Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Rade Obrenovic ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

FIFA kokartlı hakem Slavko Vincic, Bosna-Hersek'te bir fuhuş partisinde yakalanmıştı. Partiyi düzenlediği ve fuhuşa aracılık ettiği iddia edilen Tijana Ajfon isimli kadın da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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