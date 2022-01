Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan'ın ayrılığı ilgili konuşan Ceyhun Kazancı: "Salih ayrıldı. Çok önemli bir oyuncu. Gelecek sezon planlamamızda olacak. 27 oyuncumuz var. Çok önemli transfer olarak Demir Ege, Emirhan Delibaş, Necati gibi oyuncuları saymadan 27 oyuncu var. Bu kalabalıkta yeterince dakikalar alamayanlar var. Salih'i öyle bir planlamayla kiralık gönderdik. Umarım çok iyi bir performans gösterip, gelecek sezon çok daha güçlü geri dönecek" dedi.

Kadro dışı kalan oyuncuların ayrılığıyla ilgili Ceyhun Kazancı, "Bir takım görüşmelerimiz var. Cılız teklifler var. Çok net teklifler olsa zaten biz ayrılığına yeşil ışık vermiştik. Ancak gerekli ekonomik şartların oluşması lazım. Bu oyuncuların önemli maaşları var. Bu maaşların anlamlı bir şekilde düşmesi gerekiyor. Avantajımız, tüm bu oyuncuların sözleşmesi sezon sonunda bitiyor zaten. Aksiyon almak istiyoruz ama gerçekleşen bir durum yok. Transfer sezonu devam ediyor. Ayrılan oyuncular olabilir" dedi.

"Önder Hocamızla çok uzun süredir bu projenin üzerinde çalışıyoruz"

Önder Karaveli ile ilgili değerlendirmede bulunan Kazancı, "Önder Hocamızla çok uzun süredir bu projenin üzerinde çalışıyoruz. Özkaynak ile a takım arasında doğru bir bağ kurmak 1 numaralı hedefimiz. Oranın kalitesini artırmak, şartlarını geliştirmek çok önemli. Bu proje içerisinde Önder Hoca kurucudur ve her daim yeri vardır. Halihazırda başka antrenörlerle görüşmüyoruz. Odak noktamız bu proje. Sezon sonuna dek uzun bir süre var. Önder Hoca, Beşiktaş'ın bünyesinde her daim kalmasını istediğimiz bir insan. Öyle bir takım oyunu ki burada zaman zaman yerler değişebilir ama hedef değişmemeli. Halihazırda hocamız buradayken, sezon sonuna kadar görevinin başındayken aktif görüşmeler yapmamız yakışık almaz. Bu nedenle görüşmeleri durdurduk. Basına da yansıyan ve bir kısmı doğru bir kısmı yanlış olan bazı isimler vardı. Özellikle yabancı isimlerden bahsediyorum. Yabancı hocalarla görüşürken aynı kriterlere odaklandık. Yetiştirici olması, özkaynağın önemini idrak etmesi, ekonomik yapımızı iyi anlaması, bundan sonraki hamleleri iyi anlaması. Hamleler derken dinamik, geri dönüşümü olan oyuncu. Yaş olarak yanlış anlaşıldı, 27 diye. 30 yaş da olabilir, 18 de. Ekonomik olarak ayrılık olacaksa bir gün bunu rahatça yapabileceğimiz ekonomik şartları olan oyunculara odaklanacağız. Hep geliştirmek ve önemli liglere pazarlamak, yerlerine doğru oyuncuları getirecek çalışmalar yapıyoruz. Türk veya yabancı fark etmez. Bu konularda deneyimli, gönül vermiş, bu şartları kabul eden hocaydı. Halihazırda hocamız varken bu görüşmeleri rafa kaldırdık. Önder hocayla istikrar düşünüyoruz. Bu projenin merkezinde Önder hoca var. Uzun süreli başarısız sonuçlar varken dinamikler, Türkiye'de farklı çalışıyor. Değişiklikler olabiliyor ama amacımız uzun süre birlikte olmak. Beşiktaş, onun hayallerinin başrolünde" dedi.

"Önder Hoca, Şenol Hoca olsun fark etmez ana fikir aynı kalacak"

Şenol Güneş ile ilgili söylentilere açıklık getiren Ceyhun Kazancı: "Şenol Güneş hocamıza gelince, çok değerli bir teknik adam. Türkiye'nin hakikaten bir çırpıda akla gelen 2-3 hocadan bir tanesi. Beşiktaş'la sayısız başarı kazanmış bir hoca. Bir takım söylentileri duyuyoruz. Nihai karar mercii başkanımızdır. Hocamız buradayken sezon sonuna kadar böyle bir görüşme yapılması uygun olmaz. Sezon sonunda görüşme yapılır ve en doğru kararı yönetim verecek. Ana proje değişmeyecek. Ana proje özkaynak ile a takım arasında doğru kurmak. Beşiktaş DNA'sı bunu gerektiriyor. Önder Hoca, Şenol Hoca olsun fark etmez ana fikir aynı kalacak. Sergen Hoca'nın ayrıldığı dönemde tüm o isimleri Önder Hoca'yla paylaşıp, kariyerlerini, geçmişlerini, şu an yaptıklarını paylaşıp yorumlarını alıyordum. Önder Hoca'nın bilgisi haricinde olacak bir şekilde süreci götürmemiz mümkün değil. Kendisinin rolü kritik. Kişinin seçim aşamasında da rolü kritikti o dönemde. Geleceğe bakışımız aynı olduğu için ortak zeminde buluştuk. Yetiştirici olan, hedeflerini yukarı koyan hocalarla görüşmüştük. Bunu kendisinde de gizlemedik hiçbir dönemde" dedi.

"Elimizdeki oyuncularla yola devam etme stratejimiz var"

En merak edilen konulardan biri olan transferle ilgili konuşan Ceyhun Kazancı, "Transferde yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu. Kulüplerin giderlerine bakıp kabaca söylüyorum, yüzde 70-80'i transfere ve maaşlara gidiyor. Çalışmaların altı doğru değil. Bütçe ve yapılanma anlamında hamleler yaparken altını doldurmak ve eksiksiz çalışmak önemli. Yaz sezonuyla ilgili çalışmalara çoktan başladık. Hangi pozisyonlarda eksiğimiz varsa ve özellikler ile ilgili çalışmalar yaptık. Kısa liste yaptık ama 50-60 oyunculuk bir liste. Alınabilecek oyuncular, şartlarımıza uyma ihtimali yüksek oyunculardan bir liste yaptık. Bu listeyi daha da daraltıp çalışmalar yapacağız. Bu çalışmaları yaza bırakmadık. Yaza bırakınca riski en yükseğe çekiyorsunuz. Her türlü detayı yakalamak, iyi bilmek lazım ki risk minimal olsun. Her transferde risk vardı, bazen tutmaz. Aylardır bu çalışmaya devam ediyoruz. Futbolcu izleme komitesiyle yoğun ve bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Sadece göze dayalı değil, teknolojinin nimetlerinden yararlanıyoruz. Bu çalışmalar yaza kadar nihayet bulacak" ifadelerini kullandı.

Kadronun her mevki anlamında yeterli sayıda olduğunu ifade eden Kazancı, "Zaman zaman ihtiyaçlar olabiliyor. Gol yollarında sıkıntı olduğu için buraya hamle yapılır mı diye düşünüyor. Rachid'in Gomis'e 'Come to Beşiktaş' sözü yanlış anlaşılma var. Çok eski arkadaşıyla sohbet amacıyla bu sözü söyledi. Transfer sezonunun sonuna kadar vakit var. Elimizdeki oyuncularla yola devam etme stratejimiz var" dedi.

"Kontratı biten oyuncularla görüşüyoruz"

Kontratı biten oyuncularla ilgili Kazancı, "Vida, Güven ve Larin planlarımızda. Ekonomik şartlarımız, kriterlerimiz, dengelerimiz var. Bunlardan ödün vermemeyi düşünüyoruz. Oyuncularla düzenli konuşuyoruz. Hem bu 3 oyuncumuz, hem kontratı biten diğer oyuncularla görüşüyoruz. Planımızda olan, olmayan oyuncularla süreç devam ediyor. Yabancı oyuncularla ilgili sınır var. 14 oyuncu 12'ye iniyor. Sahaya 7 oyuncu çıkabilecek. 5 yabancı dışarıda kalacak demek. Ona göre de profil belirliyoruz. Kontratı devam eden 9 oyuncumuz var. Ayrılacak, kalacaklarla ilgili en doğru hamleleri yapacağız" dedi.

Pjanic konusuna açıklık getiren Ceyhun Kazancı, "Pjanic dünyaca ünlü önemli, hocayla da saha dışı tarafını da konuşuyoruz. Müthiş bir lider, harika bir profesyonel. Çok büyük takımlarda forma giymiş, dünyanın zirvesine çıkmış bir oyuncunun profesyonelliği, kaynaşması bizi mutlu ediyor. Şartları uyarsa umarım kalır. Barcelona'dan kiralık. Onların şartları değişkenlik yaşıyor. Bir takım yüksek transferler yaptı. Sezon sonuna doğru onların iç dinamikleri belli olur. Pjanic de kalmak istediğini belirtti. Şartlar uygun olursa umarım bizle devam eder" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ne olduğunu bilmezseniz, o modelleri almak başarısızlık getirir"

Kendi görevi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kazancı, "Sportif direktörlük ya da başka bir pozisyon hiç önemli değil, ilk yapılması gereken iş tanımı. Görev ne, gelecekle ilgili plan ne? Sportif direktörlük kısmında Türkiye'de bu pozisyonun tutmasının sebebi tanımının yapılması. Ne iş yapar belli değil. Hocalığa giden yolda, onun arkasında bekleyen kişi olarak olursa bu zaten araç olarak kullanılan bir pozisyondan ileri gitmez. İnternette tesadüfen bir alıntı gördüm. Brentford takımı, Premier Lig'de 75 yıl sonra en üst seviyeye çıktı. Benim çok beğendiğim bir grup, Danimarkalı bir sahipleri var. Çok bilimsel şekilde işlerini yapıyorlar, görev tanımları çok net. Sportif direktörleri görevini çok iyi anlatmış; 'Ben ne bir antrenör, ne bir fizyoterapistim, ne de bir yetenek avcısıyım. En önemli işim, işlerini iyi yapan kişileri işe almak. Onları işlerini iyi yapsın, sen de gerektiği zaman onlara yardım et.' Aslında işin tanımı bu. Bir koordinasyon işi. Ben hoca değilim, lisansım ve planım yok. Ben scout değilim, olmadım. Oralarda kimlerin daha iyi olacağından anlıyorum. Dünyadaki iyi örneklere sürekli odaklıyım. Türkiye'nin ne olduğunu bilmezseniz, o modelleri almak başarısızlık getirir. Hep Ajax modeli denir, evet de Ajax modelinin arkasında neler var? Ona bir bakmak lazım. Ülkenin sosyoekonomik ve ülke şartları bambaşka bir dünya. Oradan da kopyalanabilecek şeyler var. Malmö mesela, çok önemli bir yapı. Türkiye'ye uygun olan yapıyı en iyi şekilde oluşturmak çok önemli. Türkiye'de sportif direktörlük pozisyonu giderek güçlenecek. Kendimde de bir misyon görüyorum. Burada başarılı olmak hem kendi kulübüm, hem diğer kulüplerde benzer pozisyonların güçlenmesi için kritik" ifadelerini kullandı.