Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, 4-1’lik Alanyaspor zaferinin ardından FANATİK’e özel açıklamalarda bulundu. Takımın yeni teknik direktörü Valerien Ismael başta olmak üzere transfer hedefindeki isimler ve takımdaki gelecekleri belirsizliğini koruyan futbolcularla ilgili olarak konuşan başarılı yönetici, net sözler sarf etti. İlk olarak takımla 2 maça çıkıp 4 puan toplayan ve oynattığı futbolla taraflı tarafsız tüm futbol kamuoyunun beğenisini kazanan Ismael’le ilgili konuşan Kazancı, hocasına övgüler yağdırdı.

‘Sporting’i yeneriz’

Genç futbol adamı, "Valerien Ismael’le anlaşma imzalamadan bir ay önce temas kurduk. Zaten 2 Şubat tarihinde görevinden ayrıldı. Köln Futbol Akademisi eğitimli. Analiz ve sistem adamı. 24 saat analiz yapıyorlar. Hem bizi, hem de rakipleri... Öyle bir kişi ile olmaz deyip 2 analiz uzmanı getirdi. Futbol değişti. Dünyada birkaç yıldız isim ile başarı yakalayan kulüp yok. Olay tamamen takım oyununa döndü. Mesela Sporting bizden iyi kadroya sahip değil. Ama sistem ile sonuç aldı. Bugün Sporting ile oynayalım, iki maçın skoru da oyunu da lehimize olur" dedi.

Sonuna kadar Sörloth

La Liga ekibi Real Sociedad’da kiralık olarak forma giyen Leipzig’in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth’un transfer hedefleri arasında yer almasıyla ilgili de konuşan Kazancı, "Leipzig, net bir şekilde futbolcusunu sadece satılık olarak verebileceklerini resmi olarak bize bildirdi. Kiraya verseler çoktan bu transferi bitirmiş olurduk. Kendisi ile 5-6 aydan beri sürekli konuşuyorum. Türkiye’ye dönmeye ve İstanbul’da oynamaya çok istekli. İspanya’daki satın alma opsiyonu 18 milyon Euro. Nasıl olacak, şu an kestirmek gerçekten güç. Sonuna kadar üstünde olacağımız bir isim. Önceliğimiz." yorumunu yaptı.

‘Genç yeteneklerle yürüyeceğiz’

Transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Kazancı, "Öyle bilinen isimlere bakmıyoruz. Sizlerin bile, ‘Aaa bu da kim, nereden çıktı’ diyebileceğiniz oyuncuları kadroya katacağız. İyi bir kamp dönemi ile sisteme uygun futbolcular ile bambaşka bir takım ortaya çıkarıp başarılı olacağız. Genç yetenekler ile yürüyeceğiz. Şu an kadro kalabalık, alttan içeri adam alamıyoruz!"

‘Batshuayi ve Larin kalmayacak’

Takımda yeni sezonda olmaları beklenmeyen Cyle Larin ve Michy Batshuayi’yle ilgili de net konuşan Kazancı, iki futbolcuyla da yola devam etmeyeceklerini belirtti. İlk olarak Kanadalı hücumcu Larin’i değerlendiren Kazancı, "Her iki taraf kendine yeni bir yol çizdi. Emekleri için teşekkür edeceğiz" dedi. Kazancı, sezon başında Chelsea’den kiralanan Michy Batshuayi için ise, "Alanyaspor’a 2 tane attı. Özellikle ikinci golü öyle basit değil. Zor golü attı. Haftaya Giresun’da ne yapar bilemiyoruz. Dediğim gibi kiralık futbolcular kalmayacaklar" ifadelerini kullandı

‘Alex’e teklifler var’

Ceyhun Kazancı, bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan Alex Teixeira için ise, "Çok karakterli, duruşu olan ve sözü özü bir futbolcu. Kendisine Arap Yarımadası’ndan farklı teklifler var. Diğer bazı isimler gibi, ‘Sözleşmem var ama oynamadan burada kalıp paramı alıp hayatıma bakarım’ diyecek biri değil. Bu nedenle konuşup anlaşacağız" diye konuştu.

'Pjanic ile devam etmeyeceğiz'

Sezon başında Katalan devi Barcelona’dan kiralanan Miralem Pjanic’in geleceğiyle ilgili olarak net konuşan Ceyhun Kazancı, ayrılık kararlarını resmen duyurdu. Kazancı, "Pjanic, kiralık futbolcumuz. Ancak yeni sezonda devam etmeyeceğiz. Sadece hocanın sistemine uyan isimlerle yeni sezona başlayacağız" sözlerini sarf etti.

‘Oğuzhan, Töre ve Topal...’

Valerien Ismael’in takımın başında çıktığı 2 karşılaşmada da sakatlıkları olmamasına rağmen kadroya almadığı; Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal’ın geleceğiyle ilgili de konuşan Kazancı, "Üçü de Milli oyuncular. Ancak şu anki durumları önemli. Hoca da kadroya baktığınızda bazı şeyleri zaten açık ediyor. Bu konuda fazla yorum yapmaya gerek de yok" sözlerini sarf etti.

‘Vida’ya 1.5 verebiliriz’

Kara Kartal’daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek Domagoj Vida’yla yeni sözleşmeye olumlu baktıklarını söyleyen Ceyhun Kazancı, "Domagoj Vida konusunda hocamız Valerien Ismael de biz de kalmasından yanayız. Kendisi de öyle. Ancak şu an 3.2 milyon Euro yıllık net ücreti var. Kendisine en yüksek 1.5 verebiliriz. Anlaşmasını da 1 yıllık yapacağız. Belki bir sene de bir opsiyon koyabiliriz" sözlerini sarf etti.

‘Güven, formayı zorlayacak’

Takımdaki sözleşmesi lig bitiminde sona erecek Güven Yalçın konusuna da değinen Kazancı, "Bu oyuncumuz ile aramızdaki sıkıntı mali konular değil. Tamamen oyuncunun kafa yapısı. Kadroya girme konusunda bazı endişeleri var sanırım. Detaylı anlatıyorum. Süper Lig değil, 1. Lig’e bile gitse asla yalnız santrfor olmayacak. Burada kalıp gelecek yabancının yanında formayı zorlayacak" diye konuştu.

‘Karaveli, dertten hasta oldu!’

"Sergen hocanın ayrılığı sonrası başkanımıza Önder Karaveli’nin görevi devralmasını ben söyledim. Kendisi de uygun görüp görev verdi. Sonrasında yük ağır geldi. Dertten hasta olup,8-9 kilo verdi. Bırakmak istediğini çok önceden bana söyledi. Her şeye rağmen puan ortalaması; Sergen hocada 1.3, Önder hocada 1.7 oldu. Çok kötü puanlar kaybetmemize rağmen hem de. Malatya, Başakşehir, Adana, Hatay maçları gibi" dedi.

Orhan Yıldırım