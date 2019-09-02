Beşiktaş son dakika transfer haberleri... Forvet gelecek mi?
Beşiktaş son dakika transfer haberleri... Transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Beşiktaş atağa kalktı. Kara Kartal'ın Stefan Okaka'nın transferi için Watford'la anlaşmaya vardığı iddia edildi. Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş son dakika transfer haberleri... Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N’Koudou, Elneny ve Tyler Boyd'u transfer eden Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Forvet arayan Kara Kartal, gözünü İngiltere'ye çevirdi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Watford'a Okaka için 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu. Son dakika transfer haberleri.
Okaka'ya teklif geldi
Transferin bitimine saatler kala Beşiktaş, forvet arayışlarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Watford'un İtalyan forveti Stefano Okaka için çalışmalarını sürdürüyor.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Watford'a Okaka için 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.
Fernandes gitti
Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferv olacağı iddia edilen Portekizli orta saha, Rusya'da kaldı. 33 yaşındaki futbolcu Krasnodar ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fernandes Rus ekibinden yıllık 2.5 milyon euro kazanacak
Diaby geldi
Transferin son günü Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi.