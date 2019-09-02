Beşiktaş son dakika transfer haberleri... Forvet gelecek mi?

Beşiktaş son dakika transfer haberleri... Douglas, Victor Ruiz, Pedro Rebocho, N’Koudou, Elneny ve Tyler Boyd'u transfer eden Beşiktaş, transferde atağa kalktı. Forvet arayan Kara Kartal, gözünü İngiltere'ye çevirdi. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Watford'a Okaka için 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu. Son dakika transfer haberleri.

Okaka'ya teklif geldi

Transferin bitimine saatler kala Beşiktaş, forvet arayışlarını hızlandırdı. Siyah-Beyazlılar, Watford'un İtalyan forveti Stefano Okaka için çalışmalarını sürdürüyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Beşiktaş, Watford'a Okaka için 10 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir kiralama teklifinde bulundu.

Fernandes gitti

Lokomotiv Moskova ile sözleşmesi sona eren Manuel Fernandes'in yeni takımı belli oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferv olacağı iddia edilen Portekizli orta saha, Rusya'da kaldı. 33 yaşındaki futbolcu Krasnodar ile 1+ 1 yıllık sözleşme imzaladı. Fernandes Rus ekibinden yıllık 2.5 milyon euro kazanacak

Diaby geldi

Transferin son günü Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor. Sol kanat oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi.