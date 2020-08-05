Beşiktaş’ta bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken Burak Yılmaz, Fransa Lig 1 ekiplerinden Lille’e transfer olmuştu. Tecrübeli yıldızın ayrılığı sonrasında forvet hattını yeni bir isimle güçlendirmek için düğmeye basan yönetime, teknik direktör Sergen Yalçın’dan bu konuda 2 kişilik talep geldiği ortaya çıktı. Bu doğrultuda ilk olarak Aytemiz Alanyaspor’la kontratı sona eren Papiss Cisse için girişimlerini sürdüren yönetim, 35 yaşındaki futbolcunun transferini tamamlamaya çalışıyor.

Senegalli oyuncuyla ön anlaşma yapan Siyah-Beyazlılar, son pürüzleri de giderip ardından forvet hattında ikinci isme geçecek.

Sıradaki hedef Ada...

Gelecek sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde olabilmek için ön eleme turunda mücadele edecek olan Siyah-Beyazlılar, takımın maaş bütçesini düşük tutup transferde en fazla bütçeyi forvet bölgesi için harcayacak.

Bu doğrultuda İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City’nin Finlandiyalı golcüsü Teemu Pukki’yi de hedefleri arasına ekleyen yönetimin, 30 yaşındaki futbolcu için Ada kulübünün kapısını çalmayı planladığı belirtildi.



