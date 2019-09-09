Beşiktaş son dakika spor haberleri - 9 Eylül Pazartesi

Spor Toto Süper Lig’de 3. haftayı 1-1’lik Çaykur Rizespor beraberliğiyle kapatan Beşiktaş, üç maçlık periyotta 4 puan toplayıp beklentilerin gerisinde kalmıştı. Beşiktaş milli aranın ardından Süper Lig'e fırtına gibi başlamak istiyor. 9 Eylül Pazartesi son dakika Beşiktaş spor haberleri, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından büyük merak konusu. Fanatik ve diğer gazetelerde yer alan Beşiktaş'a dair tüm detaylı haberler ve gelişmeler burada...

AVCI'DA HEDEF ÜST ÜSTE 5 GALİBİYET!

Milli ara sonrasında hem lig hem de Avrupa Ligi’nde yoğun bir fikstürler karşı karşıya kalacak olan Kara Kartal’da teknik direktör Abdullah Avcı, takımı 2 kulvarda da çıkışa geçirecek formülü belirledi.

Kadroda sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson’un bu haftadan itibaren takıma katılacak olması sebebiyle kurguladığı planı tam ekiple uygulama şansını yakalayacak olan Avcı, lig ve Avrupa arenasında çıkacakları sıradaki 5 maçı da kayıpsız geçip büyük bir çıkış yapmayı amaçlıyor.

Ligde art arda 2 kritik kapışma

Milli ara sonrasında Spor Toto Süper Lig’de cumartesi günü Gazişehir deplasmanına çıkacak olan Kara Kartal, Abdullah Avcı’nın planı doğrultusunda ilk zaferini Gaziantep karşısında almaya çalışacak.

Lig karşılaşması sonrasında UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda ilk mücadelesine Bratislava deplasmanında çıkacak olan Siyah-Beyazlılar, Kupa 2’deki macerasını da galibiyetle tamamlamayı istiyor.

Avrupa’daki müsabakası sonrasında Başakşehir ve Trabzonspor gibi kritik 2 lig kapışmasına çıkacak olan Beşiktaş, ardından UEFA’ya dönüp Wolverhampton karşısında zafer arayacak.

VODAFONE PARK'TA ZEMİN SIKINTISI

Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park’ın bu sezonki kötü zemini, A Milli Futbol Takımımızın dün oynadığı Andorra maçında da değişmedi.

İlk olarak Chelsea ile Liverpool arasında oynanan UEFA Süper Kupa mücadelesinde gündeme gelen stadın zemini, Beşiktaş’ın maçlarında da dikkatlerden kaçmamıştı.

Türkiye- Andorra mücadelesinde zemin, dakikalar geçtikçe daha da yıprandı ve oldukça kötü bir hale geldi.

N'KOUDOU HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLUYOR

Takıma kaldığı günden beri her geçen gün daha iyi bir performans sergileyen N’Koudou, Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezleri arasına girdi.

Ümraniyespor maçında ortaya koyduğu performans ile uyum sorununu atlattığını gosteren Fransız yıldız, bire birde çok etkili. Sürati ile savunma oyuncularına zor anlar yaşattı.

AVCI'NIN CANKURTARINI DIABY!

Süper Lig’de sezona yeni bir hoca ve yeni oyuncular ile kabuk ve sistem değişerek giren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Abdoulay Diaby transferini neden çok istediği ortaya çıktı.

Siyah-Beyazlılar’ın hocası, Burak Yılmaz’ın sakatlığında forvet transferi planlıyordu. Ancak yeni alınan Tyler Boyd ile Quaresma’nın satılması sonrası alternatifsiz kalan Jeremain Lens’in ortaya koyduğu kötü performans sonrası transferde tercihini hem forvet hem de kanat oynayabilen 28 yaşındaki Fransız asıllı Mali’li oyuncudan yana kullandı.

Avcı’nın, Okaka ve Aboubakar’dan birinin alınamaması nedeniyle Diaby’yi Burak Yılmaz dönene kadar forvet olarak kullanacağı, daha sonra ise Boyd ve Lens’ten formsuz olanın yerine oynatacağı öğrenildi. Sporting Lizbon’dan kiralanan Mali’li oyuncu, Gazişehir mücadelesine hazırlanıyor.

Kaynak: Star

BEŞİKTAŞ'IN 14. YABANCISI HASIC OLACAK!

Beşiktaş'ın geçen sezon devre arasında anlaştığı ve yaz döneminde Avusturya kampına davet ettiği Ajdin Hasic, sergilediği performans ile 14 kişilik yabancı kontenjanının 13'te kalmasını sağladı. 17 yaşındaki hücum oyuncusu, gelecek ay 18 yaşına girecek ve siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalayacak. Ocak ayından itibaren de A takımda forma giymeye başlayacak.

Sezon öncesi 7 yabancı takviyesi yapan Beşiktaş yönetimi, devre arasında kadroda düşünülmeyen isimlerin gönderilmesinde zorluk çıkması halinde Hasic'i değerlendiremeyeceğini düşünerek kontenjanda 1 kişilik boşluk bıraktı. Genç yıldız adayında büyük potansiyel gören siyah-beyazlılar, gelecekte Hasic'in bonservisinden önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.

7 Ekim 2001 Bosna Hersek doğumlu Ajdin Hasic, sağ kanadın yanı sıra 10 numarada da görev yapabiliyor. Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen sol ayaklı oyuncu, Bosna Hersek'in genç milli takımlarında 29 maçta forma giydi ve 11 gol attı.

(Sabah)

ELNENY'E TAM NOT ÇIKTI!

Mısırlı oyuncu, ortaya koyduğu futbolla yönetimin ve teknik heyete doğru bir hamle olduğunu gösterdi. Mücadeleyi takip eden yöneticilerden Ahmet Kavalcı, “Başka isimler de vardı. Ama hocamız Elneny’nin sistemine uygun olduğunu söyledi” dedi.

Milli arayı Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendiren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın genel durumunu beğendi. Yeni transferler Elneny ve N’Koudou’yu ayrı olarak dğerlendiren tecrübeli çalıştırıcı iki futbolcusunun performansına ayrı parantez açtı.

Tüm sezonu taşıyabilecek kadronun temellerini atmaya çalışan Avcı, orta sahada Dorukhan-Elneny-Ljajic üçlüsünü oturtmaya çalışacak. Kanatları ise N’Koudou ve Diaby’yle besleyecek olan deneyimli teknik adam, Arsenal’den kiralanan Elneny için yönetime bir kez daha teşekkür etti.

Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını birlikte seyreden yöneticiler Ahmet Kavalcı, Erdal Karacan ve Hüseyin Mican ise kendi aralarındaki değerlendirmede, yeni transferleri övdü. Beşiktaş’ın yaz dönemindeki çalışmalarının ciddi bir planlamadan sonra yapıldığını dile getiren Kavalcı, “Hocamız özellikle Elneny transferinde çok ısrarcıydı. Başka isimler de gündeme geldi ama hocamız Elneny transferinin kendi sistemi için daha uygun olduğunu söyledi. Lige verilen bu ara, hem yeni transferlerin takıma alışması hem de sistemin oturması için bize iyi bir imkan getirdi” dedi.

Taraftara da mesajlar veren Ahmet Kavalcı şöyle devam etti: “Taraftarımız merak etmesin, Beşiktaş’a futboluyla şampiyonluk yarışında önemli bir yerde olacak. Titiz bir çalışmanın neticesinde kadromuzu güncelledik. Takım hem daha da gençleşti hem de maddi anlamda rakamları daha da aşağıya çektik” diye konuştu.

(Milliyet)

ORKAN AVCI'NIN GÖZÜNE GİRDİ!

Geçtiğimiz sezonu kiralık geçirmesine rağmen, Abdullah Avcı’nın isteğiyle bu sene Beşiktaş’ta kalan Orkan Çınar, oynadığı futbolla dikkat çekmeye devam ediyor.

Ümraniyespor maçında tecrübeli çalıştırıcının uzun süre oyunda tutarak son halini görmek istediği Orkan, Lens’i kesebilmek için tüm şartları zorluyor. Dün saha kenarından sık sık tecrübeli futbolcuya neler yapıp yapmaması konusunda uyarılarda bulunan Abdullah Avcı, maç sonunda ise siyah-beyazlı oyuncuyu tebrik etti.

(Milliyet)



