Ziraat Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’a son 16 Turu ilk maçında 3-2 yenilen Beşiktaş’ta herkesin aklı fikri, şu an itibariyle Sivasspor mücadelesine kilitlendi. İlk devreyi lider olarak kapatan Sivas’ı, ikinci yarının ilk karşılaşmasında pazar günü Vodafone Park’ta ağırlayacak Siyah-Beyazlılar’da zorlu kapışma öncesi sakatlardan sevindirici haberler gelirken, teknik direktör Abdullah Avcı da kupada sahaya sürdüğü ilk 11’de 5 değişiklik yapacak. Avcı, yıldızlarını sahaya sürerek, Sivas karşısında üç puanı hedefleyecek. Kampta adale sıkıntısı yaşayan Gökhan Gönül, formasına kavuşacak ve Rebocho’nun yerine sağ bekte görev yapacak. Orta alanda Elneny’nin yanında Necip’in yerine kupada riske edilmeyen Atiba sahne alacak.

Cezalı Ruiz’in yerine Roco...

Lens’in yokluğunda yine Diaby sağ kanatta görev yapacak. Antalya kampının son günlerinde yapılan antrenmanda sol ayak bileğinden sakatlanan ve zorlanmaya bağlı ödem meydana gelen Adem Ljajic, dün yapılan antrenmanda ilk kez takımla birlikte çalıştı. 28 yaşındaki oyuncu, yarın forvet arkasında hücuma liderlik yapacak. İleride Umut Nayir’in yerine Atiba gibi Erzurum’a götürülmeyen Burak Yılmaz yer alacak. Sezonun ilk yarısında sakatlıklarla boğuşan ve harika bir kamp geçiren Kral, 2020’ye Sivas önünde bomba gibi bir giriş yapmayı hedefliyor. Stoperde cezalı Ruiz’in yerine de Roco ilk adaylar arasında bulunuyor.

Takımda 3 eksik var

Sivas karşısında Kartal 3 oyuncudan yararlanamayacak. Altınordu ile oynanan hazırlık maçında sağ arka adalesinden sakatlanan Lens’in yanı sıra tedavisi süren Dorukhan yok. Stoper Ruiz de sarı kart zcezası nedeniyle oynayamayacak. Lens’in, yaklaşık 3 hafta sonra takımla çalışmalara başlaması, Ekim’deki Alanyaspor maçında diz kapağından sakatlanan Dorukhan’ın ise Mart sonunda sahada olması bekleniyor.

Erzurumspor maçı 11’i: Karius, Rebocho, Ruiz, Vida, Caner, Necip, Elneny, Diaby, Oğuzhan, N’Koudou, Umut Nayir

Sivasspor maçı muhtemel 11’i: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Diaby, Elneny, Atiba, Ljajic, N’Koudou, Burak

Orhan Yıldırım