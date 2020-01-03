Beşiktaş son dakika! Santos, Enzo Roco için gözünü kararttı

Siyah-Beyazlılar, kulübün harcama limitini düşünerek yeni transferler adına ekonomik kaynaklar yaratmaya çalışıyor. Bu doğrultuda oyuncu satmakta kararlı olan Siyah- Beyazlılar’da en değerli futbolcuların başında Domagoj Vida geliyordu. Ancak teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın kalbi olan Vida’nın gitmesi halinde yerini dolduramayacaklarını bildiği için buna sıcak bakmadı. Futbolcu da kulüpte mutlu olduğunu yönetime iletirken, dün takımın bir diğer stoperi Enzo Roco’ya Brezilya’dan ciddi bir teklif geldiği öğrenildi. Şilili futbolcuya, Santos’un talip olduğu ve bonservis bedeli olarak da 1.5 milyon Euro’luk (10 milyon TL) bir parayı gözden çıkardığı ifade edildi.

Lens yüksek fiyat çekti

Satış listesine konulan futbolculardan Jeremain Lens’e de Katar’dan henüz ismi açıklanmayan iki takımdan teklifler geldiği belirtildi. Beşiktaş, sözleşmesi 2022’de bitecek ve bu sezon senelik toplamda 2.3 milyon Euro (15.3 milyon TL) kazanacak olan Lens’in gitmesine onay verirken, tecrübeli kanat oyuncusunun Katar ekiplerinden 3.5 milyon Euro (23.3 milyon TL) maaş istediği ve kulüplerin de geri adım attığı gelen haberler arasında yer alıyor. Lens’le ülkesinin takımlarından Feyenoord’un da temasta olduğu konuşuluyor.

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