Şampiyonlar Ligi umutlarını son haftaya kadar taşıyan Siyah-Beyazlılar'da gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Fenerbahçe galibiyetinin hemen ardından konuşan teknik direktör Sergen Yalçın, "8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyerek, yeni sezonda kadroda köklü değişimler yapılacağının sinyalini vermişti. Genç hoca ile yönetim önümüzdeki günlerde kritik bir zirve yapacak, oyuncuların gelecekleri bu toplantının ardından belli olacak.

Elneny yeniden kiralanacak

FANATİK'in ulaştığı bilgilere göre; Yalçın, yönetime, Tyler Boyd ile Mohammed Elneny dışındaki tüm yabancı futbolcuların verimsiz olduğunu söyleyecek. Bu iki isim dışında diğer oyunculara gelecek olan tüm tekliflerin de değerlendirilmesi gerektiğini iletecek. Kiralık sözleşmesi bitecek olan Elneny'nin de kalması için yeniden kiralanması gündemde.

Gökhan, Caner ve Atiba...

Başarılı hocanın, sözleşmeleri sona erecek Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson'la da yola devam edilmesini istediği gelen haberler arasında. Öte yandan Yalçın'ın, yeni sezon öncesinde kaleci, stoper, merkez orta saha, sağ -sol kanat ve forvet transferleri istediği belirtildi.

Orhan Yıldırım