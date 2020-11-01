Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'la karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in son durumu hakkında konuştu. Maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Yalçın, Sırp futbolcunun sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle takımın gerisinde olduğunu belirtti.

Ljajic'in tempo yakalaması gerektiğini vurgulayan deneyimli hoca, "Ljajic, sezon başından beri antrenman temposunun gerisinde. Sezon başında sakatlık yaşadı, antrenmanlara katılamadı. O tempoyu yakalaması gerekiyor, oyunun ilerleyen bölümünde kullanabiliriz." diye konuştu.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 5 maça çıkan ve 188 dakika sahada kalan Ljajic, gol ya da asist kaydedemedi.





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