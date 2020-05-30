Beşiktaş gelecek sezon ekonomik nedenlerden dolayı potansiyelli ve genç isimlere yönelecek. Takvim'de yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın belirlediği listenin başında Arnavut ön libero Taulant Xhaka var. Elneny ile yeniden anlaşılmazsa Basel'li oyuncu hedefte. Stoper için Alanya'nın İngiliz kulesi Caulker ve Manchester United'ın 22 yaşındaki oyuncusu Axel Tuanzebe düşünülüyor.

Sağ bek için Sloven takımlarından Olimpija'da forma giyen Eric Boakye liste başı. Beşiktaş'ın santrfor adayları Partizan'ın 23 yaşındaki yıldızı Nijeryalı Umar Sadiq ve Bochum'un 23 yaşındaki Kongolu santrforu Silvere Ganvoula.

Basel'in 29 yaşındaki yıldızı Taulant Xhaka, bu sezon takımıyla 33 karşılaşmaya çıktı. Xhaka bu maçlarda 3 asist üretti.























