Beşiktaş son dakika haberi: Bir şok da Victor Ruiz'den
Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Victor Ruiz, Slovan Bratislava maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Deneyimli futbolcu yerini Atiba'ya bıraktı. Hafta sonu oynanacak Başakşehir maçında Vida cezası, Roco ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ruiz'den gelen kötü haber de Siyah Beyazlı camiada büyük üzgünlük yarattı.
UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu'nda yer alan Beşiktaş, ilk maçta Slovan Bratislava'ya konuk olurken, sahadan 4-2'lik mağlubiyetle ayrıldı. Alınan ağır skor moralleri bozarken Kartal, İspanyol stoperi Ruiz'i de kaybetti.
74. dakikada yaşadığı sakatlık nedeniyle yedek kulübesine 'Beni değiştirin' işareti yapan Victor Ruiz, yerini Atiba'ya bıraktı. İspanyol stoperin durumu, yapılacak sağlık kontrollerinin ardından belli olacak.
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Stoper krizi
Beşiktaş'ta stoper krizi yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Gazişehir Gaziantep maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen Vida ile sakatlığı devam Enzo Roco, kritik Başakşehir maçında görev alamayacak. Ruiz'in de sakatlanması moralleri bozdu. Abdullah Avcı, çare ararken elinde kalan tek stoper Necip Uysal oldu.
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