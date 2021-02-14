Beşiktaş son dakika haberi: Bambaşka bir savunma kurgusu...

Beşiktaş'ta yarın akşam Gençlerbirliği’yle deplasmanda oynanacak Süper Lig mücadelesi öncesinde eksik isimlerin çokluğu, teknik ekibi kadro kurma konusunda sıkıntıya soktu. Sol bekte Fabrice N’Sakala’nın cezalı olması, Rıdvan Yılmaz’ın ise sakatlığını atlatmasına rağmen henüz maç temposu seviyesinde bulunmamasından dolayı bu hatta yarın forma Necip Uysal’ın olacak. Konyaspor’la geçen hafta oynanan lig mücadelesinde N’Sakala’nın kırmızı kart görmesi sonrası yaklaşık 70 dakika sol bekte görev yapan Necip, normal bölgesi ön libero olmasına rağmen sağ bek ve stoper hattının ardından bu sezon sol bölgede de elinden geleni yapacak.









Orta sahadan geri hatta...

Domagoj Vida’nın sarı kart cezalısı olması ve Türkiye Kupası’ndaki Konyaspor mücadelesinde sakatlanan Montero’nun da yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağının açıklanması sonrasında stoper hattında da kriz çıktı. Gençlerbirliği karşısında Welinton’ın yanında kimi görevlendireceği konusunda yoğun bir çalışma yapan teknik direktör Sergen Yalçın, takım kaptanı Atiba Hutchinson’ı bu bölgede kullanmaya karar verdi. Böylelikle yarın akşam Başkent’te oynanacak maçta savunma hattında 2 orta saha oyuncusu görev yapacak.

Hücum kurgusu değişmiyor

Kara Kartal’ın Fransız yıldızı Valentin Rosier, sağ bek hattındaki yerini koruyacak. Orta alandan savunmaya geçişler sebebiyle takımın merkezindeki kurgu da değişiyor... Savunma önünde yine Josef’i görevlendirecek olan Sergen Yalçın, 8 ikilisinde de Oğuzhan Özyakup ve Adem Ljajic’i ilk 11’de sahaya sürecek. Hücum bölgesinde ise sağ kanatta Rachid Ghezzal, sol kenarda Cyle Larin ve en uçta da Vincent Aboubakar’ın süre alması bekleniyor.







