Siyah-Beyazlılar’ın başarılı ön liberosu Dorukhan Toköz, geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla yıldızını parlatmıştı. Bu döneme tutuk başlasa da çıkışa geçmeye başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 6 Ekim’de Alanyaspor’la oynanan karşılaşmada diz kapağı kıkırdağından sakatlık yaşamıştı. Bu durumdan dolayı sezonun ilk yarısını kapatan ve tedaviyle form tutma zamanı da göz önünde bulundurulduğunda formasına ikinci yarının sonlarında geri dönmesi beklenen Dorukhan’la ilgili flaş bir durum ortaya çıktı. Tedavisi tüm hızıyla süren Dorukhan Toköz’ü geçen sezonun transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf eden İtalya Serie A ekibi Udinese’nin, takibini sürdürdüğü öğrenildi.

İnceleme sonunda teklif...

Serie A temsilcisinin, Dorukhan’ın sakatlık ve tedavi sürecini yakından takip ettiği ve bu transfer konusunda henüz geri adım atmadığı bildirildi. Oyuncu cephesinden son sağlık raporlarını talep eden İtalyan kulübünün, yapacakları incelemenin ardından sezon sonu için önereceği teklifi şimdiden hazırlamayı planladığı ifade edildi.

Süleyman Hatısaru

Bu haberi de okudular Zirvede Beşiktaş var! Tüm rakiplerini solladı