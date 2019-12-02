Beşiktaş son dakika! Burak Yılmaz geri dönüyor

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, teknik direktör Abdullah Avcı’nın kararı sebebiyle takımının UEFA Avrupa Ligi’nde Slovan Bratislava’yla oynadığı karşılaşmada forma giymemişti. Avrupa maçını dinlenerek geçiren tecrübeli futbolcu, Kayserispor mücadelesine özel olarak hazırlandı...

Formunun zirvesinde bulunan 34 yaşındaki futbolcu, Vodafone Park’ta taraftarı önünde şovuna kaldığı yerden devam etmeyi amaçlıyor. Son olarak Konyaspor karşılaşmasında rakip fileleri sarsıp takımına 3 puanı getiren isim olan Burak, başarılı görüntüsünü bu akşam da sürdürmeyi hedefliyor.

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