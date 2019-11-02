Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, deplasmanda Beşiktaş Sompo Sigorta'yı 87-84 mağlup etti. Bu sonuçla konuk takım, ligdeki ilk galibiyetini alırken, siyah-beyazlılar ise ligdeki dördüncü mağlubiyetini yaşadı. Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci haftasında Beşiktaş Sompo Sigorta, 10 Kasım Pazar günü saat 15.15'te deplasmanda Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek.

Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol ise 9 Kasım Cumartesi günü saat 15.15'te Frutti Extra Bursaspor'a konuk olacak.

SALON: BJK Akatlar

HAKEMLER: Sinan İşgüder, Semih Vural, Sinem Tetik

BEŞİKTAŞ SOMPO SİGORTA: Theodore 2, Gotcher 4, İsmet Akpınar 13, Burak Can Yıldızlı 13, Durisic 1, McAdoo 15, Ömer Utku Al 6, McKissic 28, Oğuz Savaş 2

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Hayes 28, Andrews 18, Eldridge 4, Upshaw 14, Mert Celep 10, Deniz Kılıçlı 7, Arda Erdoğan, Saffold 6

1'İNCİ PERİYOT: 17-19

DEVRE: 41-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-62

5 FAULLE ÇIKAN: 39.43 Theodore (Beşiktaş Sompo Sigorta)