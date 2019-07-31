Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Japan, Almanya Milli Takımı'nın oyun kurucusu İsmet Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

22 Mayıs 1995 doğumlu, 193 cm boyunda ve çift pasaport sahibi olan İsmet Akpınar son olarak Ratiopharm Ulm takımında forma giydi.

İsmet Akpınar kimdir?

22 Mayıs 1995 doğumlu ve 193 cm boyunda olan İsmet Akpınar oyun kurucu pozisyonunda görev almaktadır.

Hamburg altyapısından yetişen İsmet Akpınar, 2013 yılında ALBA Berlin ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2016-2017 sezonu sonuna kadar ALBA Berlin forması giyen İsmet Akpınar, son sezonunda 37 lig maçında görev aldı ve 4.4 sayı, 1.4 ribaund, 1.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Eurocup'ta ise süre aldığı 14 maçta; 3.6 sayı, 1.2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarını yakaladı.

2017-2018 sezonunda Ratiopharm Ulm'da forma giymeye başlayan başarılı basketbolcu, burada ilk sezonunda 34 lig maçına çıktı ve 8.9 sayı, 1.9 ribaund, 2.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Eurocup'ta 9 maçta görev İsmet Akpınar; 6.6 sayı, 2 ribaund ve 2 asist ortalamalarıyla parkeden ayrıldı.

2018-2019 sezonunda Ratiopharm Ulm'da 37 lig maçına çıkan basketbolcu; 9.6 sayı, 1.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarıyla oynadı. Eurocup'ta ise 15 maçta görev alan İsmet Akpınar; 11.1 sayı, 1.8 ribaund ve 3.1 asist ortalamalarını yakaladı.

İsmet Akpınar 2019-2020 sezonu öncesin Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.