Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 26. haftasında Beşiktaş Sompo Japan, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji’ni 80-78 yendi.

Siyah-beyazlı ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini elde etti, Bahçeşehir Koleji ise 14. yenilgisini yaşadı.

Müsabaka karşılıklı sayılarla başladı. Pota altından sayılar üreten Beşiktaş Sompo Japan karşısında Rautins’le dış atışlardan basketler bulan Bahçeşehir Koleji, 5. dakikayı 12-11 üstün geçti. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında hızlı hücumlarda sayılar bulan siyah-beyazlı ekip, farkı açtı ve ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe hücumda etkili başlayan Beşiktaş Sompo Japan, Enes Berkay Taşkıran’ın smacıyla farkı çift hanelere çıkardı: 35-24. Savunmasını sertleştiren Bahçeşehir Koleji, Slaughter’in pota altından Colom’un da üç sayılık basketleriyle farkı azaltsa da siyah-beyazlı takım, soyunma odasına 43-38 üstün gitti.

İkinci yarıya Gibson’un etkili oyunuyla 7-0’lık seriyle başlayan Beşiktaş Sompo Japan, 23. dakikada farkı 12 sayıya (50-38) çıkardı. Savunmasını sertleştiren ve rakibine kolay sayı şansı vermeyen Bahçeşehir Koleji, Rautins ve Colom’un üç sayılık basketleriyle farkı 2 sayıya kadar indirse de siyah-beyazlı takım, final periyoduna 57-55 üstün girdi.

Son çeyreğe Hakan Yapar ve White’nin sayılarıyla başlayan Bahçeşehir Koleji, 32. dakikada öne geçti: 57-59. Üstünlüğün birçok kez el değiştirdiği bölümde 36. dakika 69-69’luk eşitlikle tamamlandı. Basit top kayıpları yapan rakibi karşısında potaya giderek sayılar üreten siyah-beyazlı ekip, bitime 1,5 dakika kala yeniden üstünlüğü ele aldı: 76-73. Alexander’ın sportmenlik dışı faulü sonrası Hakan Yapar’ın kaçırdığı serbest atışta ribaunt alan White’nın basketiyle Bahçeşehir Koleji, bitime 10 saniye kala eşitliği yakaladı: 78-78. Beşiktaş Sompo Japan, Kenan Sipahi’nin bitime 1 saniye kala serbest atışlardan kaydettiği sayılarla sahadan 80-78 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan: 80 - Bahçeşehir Koleji: 78

Salon: BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Semih Vural

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 14, Gibson 7, Erkan Veyseloğlu 12, Alexander 11, Samet Geyik 4, Burak Can Yıldızlı 6, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 6, Enes Berkay Taşkıran 2, Pressey 12, Ömer Utku Al 2

Bahçeşehir Koleji: Colom 9, Rautins 17, Harris 11, Hadi Özdemir 2, Slaughter 13, Can Altıntığ, White 20, Emir Preldzic 2, Cevat Alper Özcan 2, Hakan Yapar 2

1. Periyot: 27-18

Devre: 43-38

3. Periyot: 57-55

AA