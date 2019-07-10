Beşiktaş sol kanadını buldu: Ollie Watkins!

Beşiktaş, Brentford forması giyen İngiliz sol kanat oyuncusu Ollie Watkins’ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralamak üzere.

10 Temmuz 2019, Çarşamba 08:12
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Beşiktaş sol kanadını buldu: Ollie Watkins!

Beşiktaş için transfer haberleri üst üste geliyor. Siyah-Beyazlılar, sol kanada İngiliz oyuncu Ollie Watkins’i transfer etmek için çalışıyor. Oyuncuyla ve kulübüyle görüşmelerin son aşamaya geldiği ve her an transferin resmiyet kazanabileceğini belirtildi.

23 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaş satın alma seçeneğiyle 1 yıllık kiralamak için çalışıyor. Brentford kulübü 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu koymak istiyor. Önceki kulübü Exeter City de bu transferden yüzde 20 pay alma hakkına sahip olacak.

Genç oyuncu Watkins, geçen sezon İngiltere Championship’te 41 maçta 10 gol ve 8 asistlik performansla kendisini gösterdi.

Kaynak: Akşam

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