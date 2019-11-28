Beşiktaş - Slovan Bratislava maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, sahasında 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıda bulduğu gollerle Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 78'inci dakikada Roco ve 90+2'nci dakikada penaltıdan Adem Ljajic kaydetti. Bratislava'nın mücadeledeki tek golü ise Erik Daniel'den geldi.

30'uncu dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner ortaladı. Ceza sahası içinde Bratislava savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içinde buluşan Oğuzhan'ın sol ayağıyla gelişine yaptığı vuruşta üstten auta gitti.

35'inci dakikada Slovan Bratislava öne geçti. Sol kanattan gelişen Bratislava atağında De Marco ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Rebochu'nun kafasının üstünden topu kontrol eden Erik Daniel, sağ çaprazdan sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

44'üncü dakikada Daniel'in pasıyla savunma arkasına sarkan ve sağ çaprazdan ceza sahasına giren Sporar'ın şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

64'üncü dakikada Rharsalla'nın ortasında ceza sahası içindeki Holman kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

74'üncü dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ljjaic pasını ceza sahasındaki Oğuzhan'a verdi. Oğuzhan bekletmeden topuk pasıyla Umut Nayir'i gördü. Umut'un penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

75'inci dakikada Elneny'nin pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou'nun ortasında Roco kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğe de çarptıktan sonra ağlara gitti: 1-1.

84'üncü dakikada Caner'in sol kanattan yaptığı ortada ön direkte Güven Yalçın topukla vurdu, kaleci Greif gole izin vermedi.

90'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortasında ceza sahası içindeki Umut Nayir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1'inci dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Diaby, rakibinin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Jorgji penaltı noktasını gösterdi.

90+2'nci dakikada atışı kullanan Ljajic, topu ağlara gönderdi: 2-1.

Mücadelede başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Evnea Jorgji, Ridiger Cokaj, Rejdi Avdo

BEŞİKTAŞ: Karius - Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho (Dk. 46 Ljajic), Oğuzhan Özyakup (Dk. 76 Güven), Elneny, Boyd (Dk. 46 N'Koudou), Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir

SLOVAN BRATİSLAVA: Greif - Bajric, Abena, Bozhikov, De Marco, Holman (Dk. 83 Ljubicic), De Kamps, İbrahim Rabiu, Daniel (Dk. 87 Ratao), Rharsalla (Dk. 76 Drazic), Sporar

GOLLER: Dk. 35 Erik Daniel (Slovan Bratislava) - Dk. 75 Roco, Dk. 90+2 Ljajic (P) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: De Kamps, Holman, İbrahim Rabiu, Abena, Jan Kozak (Teknik direktör) (Slovan Bratislava) - Necip Uysal, Caner Erkin, Elneny, Ljajic, Gökhan Gönül (Yedek kulübesinde), Abdullah Avcı (Teknik direktör) (Beşiktaş)