Beşiktaş, Slovakya’ya uçtu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın TSİ 22.00’de Narodny Stadyumu’nda Slovan Bratislava ile oynayacağı maç için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Slovakya’nın Bratistava şehrine hareket etti.

Kafilede Beşiktaş yönetim kurulu üyeleri; Umut Güner, Ahmet Ürkmezgil ve Ahmet Kavalcı da yer aldı.

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Beşiktaş'ın Slovakya'ya giden oyuncu grubu aşağıdaki isimlerden oluşuyor:

Kaleciler: Karius, Utku, Ersin

Defans: Douglas, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Rebocho,

Orta Saha: Necip, Elneny, Atiba, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Dİaby, Boyd, Lens

Forvet: Umut, Güven