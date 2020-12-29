Sivasspor'un Beşiktaş'a 3-0 kaybettiği maçın en çok konuşulan anı olan ilk golden hemen önceki taç pozisyonu Fransızların ünlü spor medyası organı L'Equipe'e de haber oldu. Hakan Arslan'ın hakem Arda Kardeşler'e telefondan pozisyonu gösterip daha sonra kırmızı kart görerek oyundan atılması Avrupa'da futbolseverlerin en çok konuştuğu olaylardan biri oldu. İlk yarı sonunda yaşanan bu olayın an be an anlatıldığı haberin altına yurtdışında yaşayan Türklerin de Fransızca yorumlar yazması ve birbirleriyle tartışmaları dikkat çekti.

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