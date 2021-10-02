Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasının 43. dakikasında Can Bozdoğan'a yapılan müdahaleye devam kararı verilmesinin ardından çılgına dönen Sergen Yalçın, oyun dışında kaldı. Yaşar Kemal Uğurlu’ya tepki gösteren ve yedek kulübesi önünde sahayı terk etmek üzere olan topa vuran Yalçın, kırmızı kartla cezalandırıldı, tribüne gönderildi. Siyah Beyazlı ekibi kalan bölümde yardımcı antrenör Murat Şahin yönlendirdi. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.









'Kesin atılırım' demişti

Sergen Yalçın, Milli arada 8 Eylül'de Haber Global'de MHK hakem eğitmeni Uilenberg'in kendisini hedef gösterdiğini iddia edip, "Kesin 3-5 maç içinde atılırım" demişti. Yalçın bu ifadelerinden 5 maç sonra kırmızı kart gördü.









Galatasaray derbisinde sahada olabilir

Sergen Yalçın kırmızı kart nedeniyle 1 maç ceza alması durumunda 10. haftada Vodafone Park'ta oynanacak olan Galatasaray derbisinde sahaya çıkabilecek.