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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Basına kapalı idman, yaklaşık bir saat sürdü.

22 Ağustos 2022, Pazartesi 14:02 Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Beşiktaş , Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 25 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 ve 13.30’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Saat 11.00’deki çalışmanın ilk otuz dakikası basına açık gerçekleşecek.

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