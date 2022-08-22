Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik Direktör Valérien Ismaël’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan oyuncular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladılar. Diğer futbolcular, aktivasyon çalışması yaparak başladıkları idmanı dar alanda çift kale maç oynayarak noktaladılar.

Beşiktaş , Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından 25 Ağustos Perşembe günü saat 11.00 ve 13.30’da yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Saat 11.00’deki çalışmanın ilk otuz dakikası basına açık gerçekleşecek.