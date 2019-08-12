Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saat sürdü. Atiba Hutchinson ve Enzo Roco takımdan ayrı çalışmalarına devam etti.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, D.G. Sivasspor maçı hazırlıklarına yarın saat 10.30’da yapacağı çalışmayla devam edecek.