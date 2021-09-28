Beşiktaş - Sivasspor maçı biletleri satışa çıkıyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanacak Sivasspor maçının biletlerini yarın saat 18:00'de öncelikli satışa çıkarıyor. 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar yarından itibaren maça bilet alabilecekler. Genel satış ise 30 Eylül'de saat 18:00'de yapılacak.
Beşiktaş , Süper Lig 'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta Sivasspor 'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, bu maçın bilet satışlarını başlatıyor. 29 Eylül Çarşamba günü saat 18:00'de 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar, Sivasspor maçına öncelikli olarak bilet alabilecekler.
Beşiktaş - Sivasspor maçının biletlerinin genel satışı ise 30 Eylül saat 18:00'de başlayacak.
Bilet Alımı
- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.
- Bir kişi, (2) iki adet bilet satın alabilir.
- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.
- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.
Beşiktaş - Sivasspor maçı bilet fiyatları
1. Kategori: 330TL
2. Kategori: 300TL
3. Kategori: 260TL
4. Kategori: 250TL
5. Kategori: 215TL
6. Kategori: 195TL
7. Kategori: 140TL
8. Kategori: 130TL
VIP 100: 850TL
VIP 101 – 126: 750TL
1903 A-E: 950TL
1903 B-D: 1050TL
1903 C: 1100TL