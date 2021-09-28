Beşiktaş - Sivasspor maçı biletleri satışa çıkıyor

Beşiktaş , Süper Lig 'in 8. haftasında 2 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da Vodafone Park'ta Sivasspor 'u konuk edecek. Siyah beyazlılar, bu maçın bilet satışlarını başlatıyor. 29 Eylül Çarşamba günü saat 18:00'de 2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarlar, Sivasspor maçına öncelikli olarak bilet alabilecekler.

Beşiktaş - Sivasspor maçının biletlerinin genel satışı ise 30 Eylül saat 18:00'de başlayacak.

Bilet Alımı

- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, (2) iki adet bilet satın alabilir.

- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

Beşiktaş - Sivasspor maçı bilet fiyatları

1. Kategori: 330TL

2. Kategori: 300TL

3. Kategori: 260TL

4. Kategori: 250TL

5. Kategori: 215TL

6. Kategori: 195TL

7. Kategori: 140TL

8. Kategori: 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL