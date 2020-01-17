Beşiktaş, Sivasspor hazırlıklarını sürdürdü

Basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü.

Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz ile Jeremain Lens katılmadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig’deki D. G. Sivasspor maçı hazırlıklarını yarın (18 Ocak) saat 18.00’de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.