Beşiktaş-Sivasspor biletleri satışa sunuldu

Beşiktaş , Süper Lig’in 8. haftasında, 2 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Bilet Fiyatları

1. Kategori 330TL

2. Kategori 300TL

3. Kategori 260TL

4. Kategori 250TL

5. Kategori 215TL

6. Kategori 195TL

7. Kategori 140TL

8. Kategori 130TL

VIP 100: 850TL

VIP 101 – 126: 750TL

1903 A-E: 950TL

1903 B-D: 1050TL

1903 C: 1100TL

Karşılaşmanın biletleri, 2019-20 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız için öncelikli olarak satışa sunuldu.

Bilet satışlarına ilişkin önemli detaylar aşağıdaki gibidir.

Bilet Alımı

- Taraftarlarımız biletlerini; passo.com.tr, Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alabilirler.

- Bir kişi, (2) iki adet bilet satın alabilir.

- Bilet satın alacak taraftarlarımızın biletlerini satın almadan önce HES uygulamasındaki HES Kod Ayarları > Aşı Durumu > Hastalık Durumu ve Test Durumu bildirimlerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir. Bu bildirimleri aktif hale getirmeyenler bilet satın alamayacaktır.

- Passolig kartı olmayan taraftarlarımız passo.com.tr adresinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

- E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu sebepten ötürü taraftarlarımızın herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

Öncelikli Satın Alım Hakkı

2019-2020 sezonunda Vodafone Park kombinesi olan taraftarlarımız, biletlerini yarın (30 Eylül) saat 18.00'e kadar öncelikli olarak satın alabilirler. Öncelikli alım için ayrılan bilet miktarı, mevcut kapasitenin %50’lik bölümüdür. Demir Grup Sivasspor maçının biletleri, yarın (30 Eylül) saat 18.00’de genel satışa sunulacaktır.

Maç Günü HES Kontrolü

Bilet satın alan taraftarlarımızın, son sağlık durumları HES kodu üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır. Sağlık durumunda değişme olan ve bilet satın alma kriterlerine uymayan (Covid 19’a yakalanan veya temaslı olan) taraftarlarımızın biletleri bloke edilecektir. Bileti bloke edilen taraftarlarımız, biletlerini (bilet satın alma kriterlerine uygun) başka bir kişiye transfer edebilecektir. Bu durum taraftarlarımıza SMS ve E-mail olarak bildirilecektir.

Bilet Satın Alımına Dair Önemli Bilgiler

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlarımız stadyuma girebilecektir.

- Covid-19 geçirmiş kişiler ise izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.

- 12 yaşını tamamlamış ve henüz aşı yaş grubuna dahil olmamış taraftalarımız, müsabakadan en fazla 48 saat önce PCR testi yaptırması ve test sonucunun negatif olması şartıyla stadyuma girebilecektir. Ancak söz konusu yaş grubuna aşı tanımlanması durumunda, 60 gün içerisinde aşı takvimini tamamlamamış kişiler stadyuma giriş yapamayacaklardır.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.- Maç, sosyal mesafe kurallarına göre ayarlanan oturma düzeni ile gerçekleşecektir.

*Aşı takvimini tamamlamış olmak:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,

2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.

HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.

Gazi-Engelli Tribün Bilet Talebi

Engelli ve Gazi taraftarlarımız, bilet taleplerini Engelli Bilet Talep Formu’nu eksiksiz doldurarak yapabilecektir.

Engelli tribün bileti, Vodafone Park engelli tribün kapasitesiyle sınırlı olduğundan, yapılacak talepler sırası ile dikkate alınarak bilet yüklemeleri yapılacaktır.

Engelli tribün biletlerinden faydalanacak taraftarlarımızın BJK logolu Passolig kartlarının olması gerekmektedir.

* Gazi taraftarlarımız, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir.

** Engelli taraftar bilet yüklemelerinde HES Kodu zorunludur.

*** Taraftarlarımızın engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlarımız stadyuma alınmayacaktır.

Adana Demirspor Karşılaşmasında Tribün Kapatma Cezası Alan Bloklar

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)’un 24 Eylül 2021 tarihli toplantısında; ; 21 Eylül 2021 tarihinde Süper Lig’in 06. Haftasında oynanan Adana Demirspor karşılaşmasında taraftarların neden olduğu çirkin-kötü tezahürat nedeniyle bir maçlık tribün kapatma cezası verilmiştir. Adana Demirspor karşılaşmasını BATI ÜST TRİBÜN 401, 402, 403, 428, 429, 430, ŞEREF BEY BATI ALT TRİBÜN 102, 103, 124, 125, DOĞU ÜST TRİBÜN 413, 414, 415, 416, 417, 418, BABA HAKKI DOĞU ALT TRİBÜN 113, 114, 115, 116, 117, 118, GÜNEY ALT TRİBÜN 119, 120, 121, 122, 123, GÜNEY ÜST TRİBÜN 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, SPOR TOTO KUZEY ALT TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, SPOR TOTO KUZEY ÜST TRİBÜN 407, 408, 409, 410, 411, 412 bloklarda seyreden taraftarın Passolig kartları bir maç süreyle engellenmiş olup, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasını tribünden seyredemeyeceklerdir.

0 - 12 YAŞ ALTINDAKİ ÇOCUKLAR STADYUMLARA GİREMEYECEKTİR.



