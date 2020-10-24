Beşiktaş-Sistem9 Yeşilyurt maçına koronavirüs engeli

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı kadın voleybol takımının 3 Kasım Salı günü oynayacağı Sistem9 Yeşilyurt Kulübündeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız ile Sistem9 Yeşilyurt SK arasında 3 Kasım Salı günü İstanbul Burhan Felek Voleybol Salonu’nda oynanması planlanan Misli.com Sultanlar Ligi 14. hafta karşılaşması, Sistem9 Yeşilyurt Kulübündeki Kovid-19 vakaları nedeniyle Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sistem9 Yeşilyurt Spor Kulübünün Kovid-19 PCR testi pozitif sonuçlanan sporcularına geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." denildi.