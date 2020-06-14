Beşiktaş sınırdakilerden fire vermedi

Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta 6 isim bu karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıktı. Caner Erkin, Jeremain Lens, Umut Nayir, Kevin N’Koudou ve Atiba Hutchinson; karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

14 Haziran 2020, Pazar 06:58 Son Güncelleme:
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Beşiktaş sınırdakilerden fire vermedi

Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde Antalyaspor’u ağırlayan Beşiktaş’ta 6 isim bu karşılaşmaya sarı kart ceza sınırında çıktı. Caner Erkin, Jeremain Lens, Umut Nayir, Kevin N’Koudou ve Atiba Hutchinson; karşılaşmayı kart görmeden tamamladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın 6 oyuncusunu cumartesi günü Denizlispor’la deplasmanda oynanacak karşılaşmada görevlendirebilecek.

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