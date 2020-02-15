Beşiktaş sınırda fire vermedi

Sergen Yalçın ile iyi bir ivme yakalayan ve yeniden şampiyonluk için umutlanan Beşiktaş, genç hoca yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı. Zirve yolunda ağır yara alan Kara Kartal önümüzdeki hafta şampiyonluğun en büyük favorilerinden Trabzonspor ile oynayacak. Siyah-Beyazlılar’da bu kritik maç öncesinde ceza sınırında 5 isim bulunuyordu.

Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Kevin N’Koudou, Umut Nayir ve Burak Yılmaz, Başakşehir mücadelesine kart sınırında çıktı. Ancak korkulan olmadı.

Trabzon’a karşı oynayabilirler

5 isim de mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın forma vermesi halinde bu isimler Trabzonspor sınavında görev yapabilecek. Öte yandan Kara Kartal’ın ABD’li kanat oyuncusu Tyler Boyd da gördüğü sarı kartla sınıra geldi.