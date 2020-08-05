Beşiktaş, Sinan Bolat ve Serkan Kırıntılı’yla görüşmelere başladı

Beşiktaş’ın İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiraladığı Loris Karius, alacaklarının düzenli ödenmemesi sebebiyle pandemi arasında kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetmişti. Bu durumun ardından Süper Lig’in kaldığı yerden başlaması sonrasında eldivenler, takımın alt yapısından yetişen Ersin Destanoğlu’na geçmişti. 8 maçlık periyotta oldukça başarılı bir görüntü sergileyen 19 yaşındaki Ersin, teknik ekibin kararıyla yeni dönemde de takımın 1 numaralı kalecisi olacak.

Bonservissiz Sinan en yakın aday...

Kara Kartal’ın başarılı hocası Sergen Yalçın’ın, kulübe için tecrübeli bir yedek kaleci alınmasını istediği belirtildi. Bu gelişmenin ardından harekete geçen Beşiktaş’ın, Belçika Kulübü Royal Antwerp’le yollarını ayıran Sinan Bolat ve Konyaspor’un tecrübeli eldiveni Serkan Kırıntılı’yla görüşmelere başladığı bildirildi.

31 yaşındaki Sinan Bolat’ın bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Siyah-Beyazlı formaya en yakın isim olduğu öğrenildi.







