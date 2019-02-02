Beşiktaş'ın ara transfer döneminin son gününde Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa'ya Bundesliga ekibi Hannover 96 da talip olmuştu.

29 yaşındaki 10 numaranın Siyah Beyazlılar'a transferine engel olamayan Hannover'de sportif direktör Horst Heldt'ten konuyla ilgili çok konuşulacak açıklamalar geldi.

Bundesliga'da RB Leipzig'e 3-0 mağlup oldukları maç öncesinde Eurosport Almanya'nın sorularını yanıtlayan Heldt, Kagawa'nın transfer süreciyle ilgili şunları söyledi:

"Oyuncunun iki opsiyonu vardı. Biz de kendisine talip olduk ve onu alabilmek için her şeyi denedik. Dortmund, bu süreçte çok dostane davrandı ama oyuncu bir anda yola çıktı.

Biz, transfer için temasa erken geçtik ve şartları konuştuk ama İstanbul kulübü pes etmedi ve özel bir uçakla Kagawa'yı aldı. Bu, Kagawa'nın kararı ve yasal. Onu gerçekten istiyorduk. İnsanların bunu bir yenilgi olarak görmesi ise benim için ikinci planda."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler