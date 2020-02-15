Beşiktaş sevgisi engel dinlemedi

15 yaşındaki doğuştan görme engelli Ömer Aydın, Başakşehir-Beşiktaş maçını tribünden izlemek istiyordu. Aydın’ın bu isteğine Başakşehir Kulübü kayıtsız kalmadı ve genci Fatih Terim Stadyumu’nda ağırladı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Aydın’a, Bursasporlu polis memuru adeta göz kulak oldu.

Polis memuru mücadelenin her saniyesini Ömer Aydın’a anlatırken, gencin görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan Siyah- Beyazlı taraftarlar, Başakşehir deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Beşiktaşlı futbolseverler kendileri için ayrılan tribünleri tamamen doldurdu.