Beşiktaş sessizliğini bozmaya çalışıyor!

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Şampiyonluk yolundaki rakipleri bombaları patlatırken kadrosuna yeni bir takviye yapamayan siyah-beyazlılar, borçların yapılandırılması konusunda Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmayla biraz olsun nefes alacak. Beşiktaş bu anlaşma çerçevesinde 250 milyon lirayı (39 milyon avro) kasasına koyacak. Borç yapılandırma için imzaların atılmasından sonra yönetimin bir süredir görüştüğü ve anlaşmaya vardığı isimler açıklanmaya başlanacak. İlk olarak geçen sezonun ikinci yarısını Ankaragücü’nde geçiren ve her konuda el sıkışılan Tyler Boyd ile sözleşme imzalanacak.

ALACAKLILARA ÖDEME

ABD’li yıldızın bugün İstanbul’a getirilerek sağlık kontrollerinden geçirilmesi bekleniyor. Ertesi gün de imzalar atılacak. Öte yandan yönetim gelen 250 milyon avronun tamamını transfere ayıramayacak. Geçen sezondan alacakları olan futbolculara da ödemeler yapılacak. Yönetim ilk olarak şu ana kadar parasını alamayan Burak Yılmaz’ın alacaklarını ödemeyi planlıyor. Ardından takımda sürekli olarak huzursuzluğa yol açan Quaresma’ya sıra gelecek. Alacakları için kulübe sık sık ihtar çektiren Portekizli oyuncuya alacaklarının ödenip sözleşmesinin feshedilmesi planlanıyor.

Kaynak: Türkiye