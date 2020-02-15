Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi. Sergen Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig’in 22. haftasında Medipol Başakşehir’e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

Zorlu periyot yenilgiyle başladı

Ligin 22. haftasından itibaren zorlu bir periyodun içine giren Beşiktaş, bu virajın ilk maçında Medipol Başakşehir’e 1-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gelecek hafta zirvenin ortaklarından Trabzonspor’u konuk edecek Beşiktaş, bir sonraki hafta ligin iddialı ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bir sonraki hafta MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak siyah-beyazlı takım, 26. haftada ise Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak.

Savunmada yine kötü

Geçen haftaki Gaziantep FK maçını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, bir maç sonra gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşılaşması öncesi üst üste 8 lig maçında gol yemişti. Beşiktaş, bu sezon ligdeki rakiplerinin 28. golüne engel olamadı.

Burak Yılmaz bu sefer boş geçti

Siyah-beyazlı takımın santrforu Burak Yılmaz, 4 maç sonra suskun kaldı. Kupadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında fileleri havalandıran ve Süper Lig’de oynanan Göztepe, Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK maçlarında da gol sevinci yaşayan Burak Yılmaz, Medipol Başakşehir mücadelesini gol atamadan tamamladı. Deneyimli oyuncu, 81. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.

Ceza sınırındaki oyuncularda sıkıntı yok

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart ceza sınırında bulunan 5 oyuncu, Medipol Başakşehir mücadelesini kart görmeden tamamladı. Sınırda bulunan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N’Koudou ve Umut Nayir, 23. haftadaki Trabzonspor maçında görev alabilecek.