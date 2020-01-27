Beşiktaş - Sergen Yalçın görüşmesinde son dakika!

Sergen Yalçın Beşiktaş görüşmesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin daha önce telefonda görüştüğü ve prensip anlaşmasına vardığı Sergen Yalçın'ın isminin açıklanması artık an meselesi...

Rize maçında takımın başında...

Fanatik'in ulaştığı bilgilere göre Beşiktaş yönetimi genç teknik adam ile çarşamba günü tekrar görüşecek ve 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Bu sezonun kalanı için Sergen Yalçın'a 2 milyon TL, gelecek sezon için ise 6 milyon TL ödenecek.

Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçta takımın başında Sergen Yalçın yer alacak.

Bu arada yönetimden bazı isimlerin yabancı teknik direktör konusunda ısrarcı olduğu ancak başkan Ahmet Nur Çebi'nin "içimizden genç teknik adamla devam edelim" dediği belirtiliyor.

Süleyman Hatısaru



