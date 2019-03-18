Beşiktaş Serdar Adalı iddiasını yalanladı

Siyah-Beyazlılar’da son dönemde futbolda yaşanan dikkat çekici gelişmeler, yönetim katında da yaşandı. Bu kez flaş bir iddia, Başkan Fikret Orman’ın son seçimde ikinci başkan pozisyonundaki Ahmet Nur Çebi’nin yerine göreve getirdiği Serdar Adalı’da yaşandı. Adalı’nın, önceki gün 1-0 kazanılan Göztepe karşılaşmasının ardından henüz nedeni kesin olarak bilinmeyen bir sebeple istifa kararı aldığı öğrenildi. Fakat bu iddialarla ilgili resmi siteden açıklama yapıldı. Bildiride şu ifadelere yer verildi: İkinci Başkanımız Serdal Adalı’nın özel sebepler nedeniyle Başkanımız Fikret Orman’a istifasını sunduğu ve Başkanımızın da kabul etmediği şeklinde basına yansıyan iddialar doğru değildir.

‘Kulübümüzün başarısı’

İkinci Başkanımız Serdal Adalı görevinin başında olup, Başkanımız Fikret Orman ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz ile birlikte, kulübümüzün başarısı için çalışmalarını sürdürmektedir. Taraftarlarımızdan bu tarz haberlere itibar etmemelerini rica eder, kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.