Beşiktaş şehitlerini anacak

Beşiktaş, 10 Aralık 2016'da Vodafone Park Stadı'nın dışında düzenlenen hain terör saldısında hayata gözlerini yuman spor şehitlerini anacak. Yarın saat 15.00'te düzenlenecek törende terör saldırısında şehit olan polisler ile Beşiktaşlı taraftarlar anılacak. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanısıra Beşiktaş Kaymakamı. İstanbul Emniyet Mdüürü ve Başkan Ahmet Nur Çebi de katılacak.

10 Aralık 2016'da Beşiktaş ile Bursaspor arasında oynanan mücadelenin bitiminde düzenlenen hain saldırıda, iki farklı patlama meydana gelmişti. Saldırıda 36'sı emniyet mensubu, 8'i sivil toplam 44 kişi hayata gözlerini yummuştu.