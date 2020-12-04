Beşiktaş, şehitleri unutmadı

Beşiktaş Kulübü yeni başlattığı projeyi ilk kez Kasımpaşa maçında hayata geçirdi. Saha kenarına kurulan LED ekranlarda bundan sonraki iç saha maçlarında taraftarların fotoğraflarına yer verecek olan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesinde ise hayata gözlerini yuman eski başkanların, yöneticilerin, hayatını kaybeden taraftarların ve 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park’ta yaşanan patlamada şehit olan polislerin fotoğraflarını döndürdü. Beşiktaş Kulübü, taraftara yönelik olarak başlattığı bu projenin detaylarını daha sonra resmi sitesinden paylaşacak.