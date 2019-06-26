Beşiktaş Sangare için 5 futbolcu önerdi!

Abdullah Avcı’nın transferini en çok istediği isimlerin arasında Nazım Sangare de yer alıyor. Son iki sezondur Antalyaspor’da gösterdiği performansla A Millî Takım’a kadar yükselen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu için siyah-beyazlı idareciler yoğun şekilde çalışıyor. Sık sık sakatlanması ve 34 yaşına gelmesi sebebiyle Gökhan Gönül’e alternatif arayan siyah-beyazlıların favorisi olan Sangare için Antalyaspor 5 milyon avro civarında bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncuları Akdeniz temsilcisine sundu. Antalyaspor, Sangare’ye karşılık gözden çıkarılan Enzo Roco, Isimat Mirin, Necip Uysal, Orkan Çınar ve Muhayer Oktay’dan ikisini isterse kadrosuna katabilecek.

Cevap bekleniyor

Yönetim bu cazip teklifi yapmakla yetinmedi, iki oyuncunun yıllık ücretlerinin karşılanmasında da yardımcı olacağının sözünü verdi. Siyah-beyazlılar Cyle Larin’in, Belçika ekibi Waregem’e kiralanmasında da aynı yolu izlemişti. Buna göre Larin’in 1,6 milyon avroluk yıllık ücretinin 800 bin avrosunun karşılanması konusunda anlaşma sağlanmıştı. Sangare’nin menajeriyle de yıllık 1,5 milyon avroda el sıkışıldı. Artık gözler Antalyaspor’un vereceği cevaba çevrilirken, kırmızı-beyazlı kulübün yetkilileri düşünmek için süre istedi. Öte yandan Sangare transferinde olumsuzluk yaşanması durumunda siyah-beyazlılar listesinde yer alan Bruno Peres, Leonel Di Placido, Kerim Alıcı ve Barış Yardımcı’dan birini kadrosuna katacak. (Türkiye Gazetesi)