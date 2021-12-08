Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Beşiktaş , C Grubu'nda Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting'le eşleşti. Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Sergen Yalçın yönetimindeki Siyah Beyazlılar, çıktığı 6 maçı da kaybetti ve Avrupa'nın 1 numaralı arenasını puansız kapattı. Beklenmedik bir Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Kara Kartal, puan alamadığı C Grubu'nu -16 averajla tamamladı.

UEFA primlerini kasasına koyamadı

UEFA sezon başında Şampiyonlar Ligi prim sistemini açıklarken, gruplarda tüm takımlara galibiyet başına tam 2.8 milyon Euro verileceğini duyurmuştu. Beraberliğin primi ise 930 bin Euro olarak belirlenmişti. Çıktığı 6 maçtan da puansız ayrılan temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ni ödülsüz kapattı ve UEFA primlerini kasasına koyamadı.

Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve 6'da 0 Beşiktaş, UEFA primlerini kasasına koyamadı.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nden kaç milyon Euro gelir elde etti?

15 milyon 640 bin Euro ayakbastı ücretiyle Şampiyonlar Ligi'ne başlayan Beşiktaş, 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Grup aşamasında para ödüllerini rakiplerine kaptıran Siyah Beyazlılar, toplam 25 milyon 873 bin Euro kasasına koydu. UEFA, sezon sonunda naklen yayın ve pazarlama gelirlerini de hesaplayarak kulüplere ödemeler yapacak. Kara Kartal'ın toplam gelirinin sezon sonunda 30 milyon Euro'ya yakın bir ücret olması bekleniyor.

Başakşehir, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’ni 24 milyon Euro gelirle kapatmıştı.

Kötü gidişatı durduramıyor

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında son 4 sezondaki kötü gidişatı sürüyor. Siyah Beyazlılar, son 4 sezonda 19 Avrupa kupası maçına çıkarken, bunların sadece 2'sini kazanabildi. Söz konusu 19 maçta sahadan 2 kez beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 15 karşılaşmada ise mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki galibiyet hasreti ise 9 maça çıktı.





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