UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Borussia Dortmund'a 2-1, Ajax'a da 2-0 kaybeden Beşiktaş hem yaralarını sarmak hem de siftah yapmak adına Sporting Lizbon karşısında mutlak galibiyet hedefliyordu. Ancak Siyah-Beyazlılar kendi sahasında Portekiz ekibi karşısında ağır bir yenilgi aldı. Taraftarı önünde Lizbon'a 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup olan Siyah-Beyazlılar 3'te 0 çekip, dibe demir atarken, aynı zamanda tarihinde bir ilki de yaşadı.

22 maçta 29 gol yediler

Kara Kartal tarihinde Şampiyonlar Ligi gruplarında kendi evinde 22. maçına çıkarken, ilk kez taraftarı önündeki bir karşılaşmada kalesinde 4 gol gördü. Daha önceki 22 maçta toplamda 29 gol yiyen Beşiktaş rakip fileleri 24 kez sarstı. Siyah-Beyazlılar söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.