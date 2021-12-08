43'te Welinton'un gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kalan Siyah Beyazlılar, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beklenmedik bir Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Siyah Beyazlılar, puan alamadığı C Grubu'nda 3 gol attı, 19 gol yedi ve -16 averajla Avrupa defterini kapattı. Gruptaki son maçında Sporting'i 4-2 ile geçen Ajax ise 6'da 6 yaparak liderlik koltuğunda tur biletini aldı. Portekiz ekibi ise ikili averajda üstünlük sağladığı Borussia Dortmund'un önünde 9 puanla bir üst tura yükseldi. 9 puanlı Dortmund, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Temsilcimiz ise puansız son sırada Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu

1- Ajax / 18 puan

2- Sporting Lizbon / 9 puan

3- Borussia Dortmund / 9 puan

4- Beşiktaş / 0 puan

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:

15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2

28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0

19 Ekim: Beşiktaş-Sporting / 1-4

3 Kasım: Sporting-Beşiktaş / 4-0

24 Kasım: Beşiktaş-Ajax / 1-2

7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş / 5-0

Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:

1. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund

Sporting Lizbon 1-5 Ajax

2. Hafta:

Ajax 2-0 Beşiktaş

Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon

3. Hafta:

Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon

Ajax 4-0 Borussia Dortmund

4. Hafta:

Borussia Dortmund 1-3 Ajax

Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş

5. Hafta:

Beşiktaş 1-2 Ajax

Sporting Lizbon 3-1 Borussia Dortmund

6. Hafta:

Ajax 4-2 Sporting Lizbon

Borussia Dortmund 5-0 Beşiktaş