Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu kaçıncı sırada bitirdi? Kaç gol attı, kaç gol yedi? 2021/22 Şampiyonlar Ligi C Grubu maç sonuçları
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geldi. Grupta bir iddiası kalmayan Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal, Dortmund deplasmanından 5-0'lık mağlubiyetle döndü ve grup aşamalarını puansız tamamladı. Beklenmedik bir Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Siyah Beyazlılar, puan alamadığı C Grubu'nda 3 gol attı, 19 gol yedi ve -16 averajla Avrupa defterini kapattı.
43'te Welinton'un gördüğü direkt kırmızı kartla 10 kişi kalan Siyah Beyazlılar, güçlü rakibi karşısında varlık gösteremedi ve sahadan 5-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Beklenmedik bir Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşayan Siyah Beyazlılar, puan alamadığı C Grubu'nda 3 gol attı, 19 gol yedi ve -16 averajla Avrupa defterini kapattı. Gruptaki son maçında Sporting'i 4-2 ile geçen Ajax ise 6'da 6 yaparak liderlik koltuğunda tur biletini aldı. Portekiz ekibi ise ikili averajda üstünlük sağladığı Borussia Dortmund'un önünde 9 puanla bir üst tura yükseldi. 9 puanlı Dortmund, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Temsilcimiz ise puansız son sırada Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Beşiktaş kaçıncı sırada? Şampiyonlar Ligi C Grubu canlı puan durumu
1- Ajax / 18 puan
2- Sporting Lizbon / 9 puan
3- Borussia Dortmund / 9 puan
4- Beşiktaş / 0 puan
Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi fikstürü:
15 Eylül: Beşiktaş-Borussia Dortmund / 1-2
28 Eylül: Ajax-Beşiktaş / 2-0
19 Ekim: Beşiktaş-Sporting / 1-4
3 Kasım: Sporting-Beşiktaş / 4-0
24 Kasım: Beşiktaş-Ajax / 1-2
7 Aralık: Borussia Dortmund-Beşiktaş / 5-0
Şampiyonlar Ligi fikstürü C Grubu fikstürü:
1. Hafta:
Beşiktaş 1-2 Borussia Dortmund
Sporting Lizbon 1-5 Ajax
2. Hafta:
Ajax 2-0 Beşiktaş
Borussia Dortmund 1-0 Sporting Lizbon
3. Hafta:
Beşiktaş 1-4 Sporting Lizbon
Ajax 4-0 Borussia Dortmund
4. Hafta:
Borussia Dortmund 1-3 Ajax
Sporting Lizbon 4-0 Beşiktaş
5. Hafta:
Beşiktaş 1-2 Ajax
Sporting Lizbon 3-1 Borussia Dortmund
6. Hafta:
Ajax 4-2 Sporting Lizbon
Borussia Dortmund 5-0 Beşiktaş