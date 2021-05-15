Beşiktaş şampiyon oldu, Sergen Yalçın gözyaşlarını tutamadı

Süper Lig’in 42. ve son haftasında deplasmanda Göztepe’yle karşılaşan Beşiktaş, rakibini 2-1 mağlup ederek 84 puanla mutlu sona ulaştı. Averajı şampiyonluk yarışında çekiştiği Galatasaray’dan daha iyi olan siyah-beyazlılar, toplamda 16. şampiyonluğuna imza attı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı oyuncular ve teknik heyet büyük bir sevinç yaşadı.

Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, 90 dakikanın sona ermesiyle duygusal anlar yaşadı. Fırat Aydınus'un son düdüğü çalmasının ardından sahaya koşan ve futbolcularıyla kucaklaşan Yalçın, gözyaşlarına hakim olamadı.

Görüntü: beIN Sports



