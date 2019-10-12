Beşiktaş salonda çalıştı

Siyah-Beyazlılar, Süper Lig ’in 8. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın, iki grup halinde denge ve kuvvet çalışmalarının ardından esneme hareketleriyle sona erdiği ifade edildi. Antrenmana milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve N’Koudou’nun katılmadığı bildirildi.