Beşiktaş salonda çalıştı

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana izinli olan Gary Medel ile özel programına devam eden Burak Yılmaz katılmadı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Beşiktaşlı futbolcular denge ve kuvvet çalışması yaptı. Antrenman salonda 2 grup halinde yapılan ısınma, bisiklet ve streching çalışması ile başladı. Ardından futbolcular, değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmalarının yer aldığı istasyon idmanı yaptı. İdman rejenerasyon çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

DHA